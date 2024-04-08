Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины

Член Палаты представителей от Демократической партии Том Своззи в разговоре с Радио Свобода заявил, что Украина должна вернуться на первые полосы американских газет, передает УНН.

"Там сейчас Израиль и Газа. А нам нужно вернуть Украину на первые полосы в Соединенных Штатах и дать людям знать об ужасном поведении владимира путина, что он не остановится, что он будет продолжать и что помощь Украине - это важная инвестиция США не только, чтобы защитить нашего союзника и демократического друга - Украину, но это также в собственных интересах Америки. Поскольку более эффективно будет остановить путина сейчас", - сказал Своззи.

По его словам, дело в том, что он не остановится на Украине, он будет идти и идти дальше.

"Знаете, есть старое американское выражение, и я уверен, что и у украинцев такое есть: "Кто не знает истории, обречен на ее повторение". И это очень похоже на Вторую мировую войну", - резюмировал Своззи.

"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Напомним

Президент Зеленский ожидает, что Украина получит критически важную военную помощь от США, несмотря на то, что является "заложником" внутренней политики США, и готов принять кредиты или отсроченную помощь, чтобы обеспечить выживание Украины и победу над российским вторжением.