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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Должны остановить путина: член Палаты представителей США о поддержке Украины
Том Своззи, представитель Демократической партии США, призвал вернуть Украину на первые полосы американских газет, подчеркнув важность дальнейшей помощи США для прекращения агрессии путина, которую он сравнил со Второй мировой войной, поскольку путин не остановится в Украине, и в интересах Америки остановить его сейчас.
"Максимум внимания сейчас Харькову: энергетической ситуации, поддержке людей и бизнесов" - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что сейчас максимальное внимание уделяется энергетической ситуации, поддержке людей и бизнеса в Харькове и области, а также усилиям, направленным на усиление противовоздушной обороны в регионе.
Шольц приукрасил насчет количества военной помощи для Украины: из объявленных 28 млрд евро предоставлено меньше половины - BILD
Согласно анализу BILD, заявление немецкого правительства о предоставлении Украине 28 млрд евро военной помощи вводит в заблуждение, поскольку фактически оказанная помощь намного меньше: из заявленных 28 млрд евро было предоставлено лишь 10,2 млрд евро, тогда как остальные - это обещания и заявления на будущее.
Из-за прорыва водопровода на Печерске на трех улицах столицы ограничат водоснабжение
В Печерском районе Киева произошло повреждение трубопровода, что временно ограничило водоснабжение нескольких домов, пока продолжаются ремонтные работы.
Уровень воды на реке урал в рф превысил опасную отметку: местные власти предупреждают об ухудшении ситуации
Уровень воды в реке урал в оренбургской области превысил опасную отметку в 890 см, затопив более 1500 домов и 2000 приусадебных участков в оренбурге, в связи с чем мэр города призвал жителей затопленных районов эвакуироваться из-за ухудшения ситуации.
Удар по предприятию в Запорожье: пока известно о 3 погибших и 8 раненых
В результате российского ракетного удара по промышленному объекту в Запорожье погибли 3 человека, 8 получили ранения, повреждены 14 зданий, включая жилые, медицинские и культурные объекты.
Удар по Селидовому: спасатели показали последствия попадания рф в жилую многоэтажку
Днем, 8 апреля, россияне попали в 9-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив по меньшей мере 5 человек.
В российском СИЗО умер волонтер, который помогал украинцам уехать из рф
Волонтер Александр Демиденко, который помогал украинцам пересекать границу с Россией, умер в российском СИЗО, будучи обвиняемым по делу о незаконном обороте оружия.
Минкульт предоставил некоторым государственным циркам статус критически важных предприятий - нардеп
Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период нескольким государственным циркам, среди которых "Передвижные цирки Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и другие.
ДТП на Ривненщине: легковушка въехала в отбойник, погибла бабушка и двое внуков
В смертельной аварии в Ровенской области погибли 20-летний водитель, его 67-летняя бабушка и 19-летняя сестра, когда их Volkswagen Golf врезался в отбойник, который пробил машину насквозь.