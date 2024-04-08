"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
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Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  44000 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  81760 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  142156 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  114425 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204322 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192279 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182459 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152727 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110056 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127700 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

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"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Сенатор США Джонни Эрнст ожидает, что пакет помощи Украине будет одобрен Конгрессом в течение нескольких недель, несмотря на некоторые разногласия относительно уровня расходов, поскольку подавляющее большинство поддерживает Украину ради ее собственной национальной безопасности.

политика •   •  2505 просмотра
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Дания сделает дополнительный взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,8 млн. долларов США, что увеличит общий взнос до 11 млн евро, чтобы помочь Украине поддерживать энергоснабжение на фоне значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Война •   •  3372 просмотра
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, завершение подготовки сравнительной таблицы запланировано на 9 апреля. Верховная Рада планирует начать рассмотрение документы 10 апреля, а окончательное голосование ожидается 11 апреля.

Война •   •  2907 просмотра
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а Эстония и Люксембург объявили о новых финансовых взносах в поддержку способности Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Война •   •  4095 просмотра
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

В результате обстрелов Часов Яра и Селидово Донецкой области погибла 77-летняя женщина, 3 человека получили ранения, повреждены 6 частных домов и 9-этажный дом.

Война •   •  4287 просмотра
россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию

Более 100 жителей орска (россия) собрались на главной площади города, скандируя "путин, помоги" и жалуясь на действия местных властей и недостаточную компенсацию после наводнения, вызванного прорывом дамбы.

Новости Мира •   •  3898 просмотра
Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию

Удар рф по Белополью на Сумщине: зафиксировано 4 попадания, два человека травмированы

Два человека получили ранения в результате российского удара по Белополью в Сумской области, было зафиксировано четыре попадания КАБами, три из них - в центр города.

Война •   •  5564 просмотра
Удар рф по Белополью на Сумщине: зафиксировано 4 попадания, два человека травмированы

В Румынии начались военные учения НАТО "Морской щит - 24"

Более 2200 военнослужащих и 135 кораблей, самолетов и транспортных средств из 12 стран-членов и партнеров НАТО участвуют в военно-морских учениях "Морской щит - 24" в Румынии.

Новости Мира •   •  5567 просмотра
В Румынии начались военные учения НАТО "Морской щит - 24"

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове на фоне атак рф: коснулись энергетики и поддержки правительства

Президент Зеленский провел совещание, на котором обсудил меры по поддержке харьковчан, уменьшение дефицита энергоресурсов и оказание экономической помощи городу и области после российских атак.

Война •   •  8882 просмотра
Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове на фоне атак рф: коснулись энергетики и поддержки правительства

Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран

москва обратилась к Казахстану с просьбой создать резерв в 100 000 тонн бензина для поставок в рф на случай дефицита топлива из-за атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Война •   •  6341 просмотра
Reuters: на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ, россия готовится занимать топливо у других стран