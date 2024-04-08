"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Конгресс проголосует за пакет помощи для Украины в течение нескольких следующих недель - такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказала Джони Эрнст, сенатор США от Республиканской партии, пишет УНН.

Детали

Эрнст напомнила, что в феврале была среди тех сенаторов, которые поддержали пакет помощи Украине: "я горжусь тем, что поддерживаю Украину, и считаю, что этот дополнительный пакет помощи является чрезвычайно важным".

Сейчас документ на рассмотрении в Палате представителей. Там, по словам сенатора, в него внесут несколько правок.

Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень-очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи, - сказала она.

Комментируя нововведения в законопроект, которые предложил Майк Джонсон, в частности, о предоставлении финансовой помощи Украине в кредит, сенатор выразила мнение, что такое предложение "может сработать".

Также Эрнст отметила, что большинство Конгеса поддерживает Украину. В то же время остаются те, кто не согласен с уровнем расходов на помощь.

Если вы посмотрите на состав и Сената, и Палаты представителей Соединенных Штатов, то подавляющее большинство поддерживает Украину и хочет, чтобы этот пакет был принят. Есть несколько фракций, которые не согласны с уровнем расходов на Украину, но, опять же, в целом подавляющее большинство наших членов считает, что нужно поддерживать не только ради Украины, но и ради нашей собственной национальной безопасности, - сказала она.

Напомним

Президент Зеленский ожидает, что Украина получит критически важную военную помощь от США, несмотря на то, что является "заложником" внутренней политики США, и готов принять кредиты или отсроченную помощь, чтобы обеспечить выживание Украины и победу над российским вторжением.