Во вторник, 23 июля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай. Он анонсировал ряд переговоров по урегулированию войны в Украине с должностными лицами КНР. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление дипломата в Instagram.

Детали

Кулеба рассказал, что это не только первый визит в КНР с начала полномасштабного вторжения, а первая поездка главы МИД Украины в Пекин за более чем 10 лет.

Всем привет из Китая. В развитие контактов лидеров Украины и КНР Си Цзиньпина, осуществляю первый визит украинского чиновника в Китай с начала полномасштабной агрессии России против Украины. Это также первый двусторонний визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года - рассказал Кулеба.

По его словам, он планирует пространные, детальные, предметные переговоры с китайским коллегой Ван И относительно путей к справедливому миру

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Должны избежать конкуренции мирных планов. Очень важно, что Киев и Пекин ведут прямой диалог и обмен позициями. Обсудим и двусторонние отношения. Убежден, что после того, как Украина начала переговоры о вступлении в Евросоюз, Китаю стоит взглянуть на отношения с нашим государством сквозь призму своих стратегических отношений с Европой. - рассказал глава МИД Украины.

Напомним

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса", и что его страна будет действовать по-своему для достижения такой цели.