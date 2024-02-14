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"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине

"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 14:29  •  9635 просмотра

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Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.

Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил сегодня о выделении Украине 60 миллионов долларов (около 44 млн долл. США) военной помощи, что должно поддержать "создание устойчивого потенциала" истребителей F-16 в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте правительства Канады.

Детали

"Сегодня Достопочтенный Билл Блэр, министр национальной обороны, принял участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое возглавил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Дж. Остин III. (...) На сегодняшней встрече министр Блэр объявил, что Канада сделает новый взнос в размере 60 миллионов долларов в Коалицию возможностей военно-воздушных сил UDCG. Это пожертвование поддержит создание устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, эти средства помогут закупить жизненно необходимые материалы и оборудование для F-16, такие как запасные части, боевые модули, авионика и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Этот вклад, как отмечается, опирается на ранее объявленную поддержку Канадой Коалиции по подготовке F-16 для Украины. "В прошлом месяце министр Блэр объявил, что Канада будет способствовать обучению, предоставляя гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал... Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов и продлится с февраля 2024 до 2025 года. Канада также проводит обучение английскому языку для военнослужащих ВВС Украины в языковой школе Вооруженных сил Канады", - отмечается в сообщении.

Последний вклад Канады является частью нового финансирования военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, объявленного в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо в июне 2023 года, отметили в канадском правительстве.

На встрече UDCG в прошлом месяце, как указано, Канада объявила, что будет участвовать в двух коалициях возможностей UDCG, а именно в Коалиции возможностей ВВС и Коалиции возможностей бронетехники.

"Канада продолжает работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине военную поддержку, необходимую ей для самообороны", - отмечается в сообщении.

Как указано, сегодняшняя встреча UDCG собрала представителей более 50 стран, которые подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и продолжили дискуссии по координации военной помощи Украине сейчас и в будущем.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
lloid-ostinЛлойд Остин
kanadaКанада
ukrainaУкраина
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Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.

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