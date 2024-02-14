"Должен поддержать создание устойчивого потенциала F-16": Канада выделяет 60 млн долл. военной помощи Украине
Киев • УНН
Канада выделяет 60 миллионов долларов военной помощи Украине для поддержки развития устойчивого потенциала истребителей F-16.
Министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил сегодня о выделении Украине 60 миллионов долларов (около 44 млн долл. США) военной помощи, что должно поддержать "создание устойчивого потенциала" истребителей F-16 в Украине, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте правительства Канады.
Детали
"Сегодня Достопочтенный Билл Блэр, министр национальной обороны, принял участие в 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), которое возглавил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Дж. Остин III. (...) На сегодняшней встрече министр Блэр объявил, что Канада сделает новый взнос в размере 60 миллионов долларов в Коалицию возможностей военно-воздушных сил UDCG. Это пожертвование поддержит создание устойчивого потенциала истребителей F-16 в Украине. В частности, эти средства помогут закупить жизненно необходимые материалы и оборудование для F-16, такие как запасные части, боевые модули, авионика и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Этот вклад, как отмечается, опирается на ранее объявленную поддержку Канадой Коалиции по подготовке F-16 для Украины. "В прошлом месяце министр Блэр объявил, что Канада будет способствовать обучению, предоставляя гражданских инструкторов, самолеты и вспомогательный персонал... Эта поддержка оценивается примерно в 15 миллионов долларов и продлится с февраля 2024 до 2025 года. Канада также проводит обучение английскому языку для военнослужащих ВВС Украины в языковой школе Вооруженных сил Канады", - отмечается в сообщении.
Последний вклад Канады является частью нового финансирования военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов, объявленного в Киеве премьер-министром Канады Джастином Трюдо в июне 2023 года, отметили в канадском правительстве.
На встрече UDCG в прошлом месяце, как указано, Канада объявила, что будет участвовать в двух коалициях возможностей UDCG, а именно в Коалиции возможностей ВВС и Коалиции возможностей бронетехники.
"Канада продолжает работать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине военную поддержку, необходимую ей для самообороны", - отмечается в сообщении.
Как указано, сегодняшняя встреча UDCG собрала представителей более 50 стран, которые подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины и продолжили дискуссии по координации военной помощи Украине сейчас и в будущем.
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