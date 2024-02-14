"Має підтримати створення стійкого потенціалу F-16": Канада виділяє 60 млн дол. військової допомоги Україні

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив сьогодні про виділення Україні 60 мільйонів доларів (близько 44 млн дол. США) військової допомоги, що має підтримати "створення стійкого потенціалу" винищувачів F-16 в Україні, передає УНН з посиланням на заяву на сайті уряду Канади.

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"Сьогодні Високоповажний Білл Блер, міністр національної оборони, взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке очолив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Дж. Остін III. (...) На сьогоднішній зустрічі міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок обсягом 60 мільйонів доларів у Коаліцію можливостей військово-повітряних сил UDCG. Ця пожертва підтримає створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть закупити життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, такі як запасні частини, бойові модулі, авіоніка та боєприпаси", - ідеться у повідомленні.

Цей внесок, як зазначається, спирається на раніше оголошену підтримку Канадою Коаліції з підготовки F-16 для України. "Минулого місяця міністр Блер оголосив, що Канада сприятиме навчанню, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал... Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів і триватиме з лютого 2024 до 2025 року. Канада також проводить навчання англійської мови для військовослужбовців ВПС України в мовній школі Збройних сил Канади", - зазначається у повідомленні..

Останній внесок Канади є частиною нового фінансування військової допомоги Україні обсягом 500 мільйонів доларів, оголошеного у Києві прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у червні 2023 року, зазначили у канадському уряді.

На зустрічі UDCG минулого місяця, як вказано, Канада оголосила, що братиме участь у двох коаліціях за можливостями UDCG, а саме у Коаліції можливостей ВПС та Коаліції можливостей бронетехніки.

"Канада продовжує працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні військову підтримку, необхідну їй для самооборони", - зазначається у повідомленні.

Як вказано, сьогоднішня зустріч UDCG зібрала представників понад 50 країн, які підтвердили свою непохитну підтримку України та продовжили дискусії щодо координації військової допомоги Україні зараз і в майбутньому.

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