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"Має підтримати створення стійкого потенціалу F-16": Канада виділяє 60 млн дол. військової допомоги Україні

"Має підтримати створення стійкого потенціалу F-16": Канада виділяє 60 млн дол. військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 26357 перегляди

Канада виділяє 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні для підтримки розвитку сталого потенціалу винищувачів F-16.

Міністр національної оборони Канади Білл Блер оголосив сьогодні про виділення Україні 60 мільйонів доларів (близько 44 млн дол. США) військової допомоги, що має підтримати "створення стійкого потенціалу" винищувачів F-16 в Україні, передає УНН з посиланням на заяву на сайті уряду Канади.

Деталі

"Сьогодні Високоповажний Білл Блер, міністр національної оборони, взяв участь у 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG), яке очолив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Дж. Остін III. (...) На сьогоднішній зустрічі міністр Блер оголосив, що Канада зробить новий внесок обсягом 60 мільйонів доларів у Коаліцію можливостей військово-повітряних сил UDCG. Ця пожертва підтримає створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, ці кошти допоможуть закупити життєво необхідні матеріали та обладнання для F-16, такі як запасні частини, бойові модулі, авіоніка та боєприпаси", - ідеться у повідомленні.

Цей внесок, як зазначається, спирається на раніше оголошену підтримку Канадою Коаліції з підготовки F-16 для України. "Минулого місяця міністр Блер оголосив, що Канада сприятиме навчанню, надаючи цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал... Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 мільйонів доларів і триватиме з лютого 2024 до 2025 року. Канада також проводить навчання англійської мови для військовослужбовців ВПС України в мовній школі Збройних сил Канади", - зазначається у повідомленні..

Останній внесок Канади є частиною нового фінансування військової допомоги Україні обсягом 500 мільйонів доларів, оголошеного у Києві прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у червні 2023 року, зазначили у канадському уряді.

На зустрічі UDCG минулого місяця, як вказано, Канада оголосила, що братиме участь у двох коаліціях за можливостями UDCG, а саме у Коаліції можливостей ВПС та Коаліції можливостей бронетехніки.

"Канада продовжує працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україні військову підтримку, необхідну їй для самооборони", - зазначається у повідомленні.

Як вказано, сьогоднішня зустріч UDCG зібрала представників понад 50 країн, які підтвердили свою непохитну підтримку України та продовжили дискусії щодо координації військової допомоги Україні зараз і в майбутньому.

"Рамштайн-19": голова Пентагону Остін відкрив засідання контактної групи з питань оборони України14.02.24, 16:08 • 26510 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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