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Доля МХП в структуре экспорта курятины из Украины составила 87%

Доля МХП в структуре экспорта курятины из Украины составила 87%

Киев  •  УНН

 • 31910 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В прошлом году Украина экспортировала 425 тысяч тонн курятины, 87% из которых - продукция агрохолдинга МХП Юрия Косюка, передает УНН.

Циатата:

"Всего из Украины в прошлом году было экспортировано 425 тыс. т., из которых 373,7 тыс. т., или более 87% - производства МХП", - рассказали в компании.

Детали

В прошлом году украинские птицеводы принесли стране более полумиллиарда валютной выручки. Так, за 2020 год отечественные птицеводы заработали для страны 560,6 млн долл., из которых 553 млн долл. приходится на экспорт мяса кур-бройлеров.

"Больше всего украинской курятины потребляют в Саудовской Аравии, Нидерландах и ОАЭ", - информируют в МХП.

Справка

МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. В портфеле МХП также бренды "Легко" и "Бащинский".

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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