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Доля МХП в структурі експорту курятини з України склала 87%

Доля МХП в структурі експорту курятини з України склала 87%

Київ • УНН

 • 31922 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Минулого року Україна експортувала 425 тисяч тонн курятини, 87% з яких - продукція агрохолдингу МХП Юрія Косюка, передає УНН.

Циатата:

"Загалом з України торік було експортовано 425 тис. т., з яких 373,7 тис. т., або понад 87% — виробництва МХП", - розповіли в компанії.

Деталі

Торік українські птахівники принесли країні понад півмільярда валютної виручки. Так, за 2020 рік вітчизняні птахівники заробили для країни 560,6 млн дол., з яких 553 млн дол. припадає на експорт м’яса курей-бройлерів.

"Найбільше української курятини споживають у Саудівській Аравії, Нідерландах та ОАЕ", - інформують в МХП.

Довідково

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні із найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. У портфелі МХП також бренди "Легко" і "Бащинський".

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

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