Доллар продолжает дорожать, евро дешевеет: НБУ установил курс валют на среду

По состоянию на среду, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,45 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,23 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,46. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,4548 грн (+22 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4597 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7844 грн. (-16 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

в банках доллар торгуется по курсу 43,12-43,57 грн, евро по 50,30-50,98 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;

на межбанке курсы составляют 43,50-43,53 грн/долл. и 50,33-50,55 грн/евро.

Напомним

Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и соответственно перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

