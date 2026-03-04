$43.230.13
3 марта, 18:22 • 21563 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 42271 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 35055 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 40864 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 42503 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 25960 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 23723 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 24350 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 34670 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 123119 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Доллар продолжает дорожать, евро дешевеет: НБУ установил курс валют на среду

Киев • УНН

 • 186 просмотра

На 4 марта Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,45 гривны, что на 22 копейки больше, чем во вторник. Курс евро составляет 50,46 гривны.

Доллар продолжает дорожать, евро дешевеет: НБУ установил курс валют на среду

По состоянию на среду, 4 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,45 гривны за один доллар. Официальный курс во вторник составлял 43,23 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,46. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,4548 грн (+22 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4597 грн (-14 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7844 грн. (-16 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 43,12-43,57 грн, евро по 50,30-50,98 грн, злотый по 11,80 -12,40 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,50-43,53 грн/долл. и 50,33-50,55 грн/евро.

      Напомним

      Со 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 будут заменены на соответствующие монеты. Банкноты будут изъяты из наличного обращения и соответственно перестанут быть средствами платежа. Ими нельзя будет рассчитаться при оплате наличными.

      Вадим Хлюдзинский

