Долар продовжує дорожчати, євро дешевшає: НБУ встановив курс валют на середу

$43.230.13
50.600.26
ukenru
3 березня, 18:22 • 21451 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 42025 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 34860 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 40665 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 42346 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 25891 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 23671 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24332 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34656 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 122997 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

путін може запропонувати Ірану, який перебуває під ударами США та Ізраїлю, лише "усну підтримку" - ЗМІ3 березня, 20:11 • 11626 перегляди
У Дубаї загорілося консульство США після удару іранського безпілотника - ЗМІVideo3 березня, 20:19 • 10906 перегляди
В Ірані обрали нового Верховного лідера країни3 березня, 21:33 • 24843 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 9978 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW02:34 • 8348 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 45728 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 69084 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 69123 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 84548 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 15803 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 24663 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 29429 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 38108 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 44636 перегляди
Долар продовжує дорожчати, євро дешевшає: НБУ встановив курс валют на середу

Київ • УНН

 • 104 перегляди

На 4 березня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 гривні, що на 22 копійки більше, ніж у вівторок. Курс євро становить 50,46 гривні.

Долар продовжує дорожчати, євро дешевшає: НБУ встановив курс валют на середу

Станом на середу, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,45 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,23 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,46. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,4548 грн (+22 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4597 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7844 грн. (-16 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 43,12-43,57 грн, євро за 50,30-50,98 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,50-43,53 грн/дол. та 50,33-50,55 грн/євро.

      Нагадаємо

      З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.

      Біткойн впав нижче 64 тис. доларів після удару США та Ізраїлю по Ірану - Bloomberg 28.02.26, 15:56 • 10775 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

