Долар продовжує дорожчати, євро дешевшає: НБУ встановив курс валют на середу
Київ • УНН
На 4 березня Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,45 гривні, що на 22 копійки більше, ніж у вівторок. Курс євро становить 50,46 гривні.
Станом на середу, 4 березня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,45 гривні за один долар. Офіційний курс у вівторок становив 43,23 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,46.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,4548 грн (+22 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4597 грн (-14 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7844 грн. (-16 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:
- у банках долар торгується за курсом 43,12-43,57 грн, євро за 50,30-50,98 грн, злотий за 11,80 -12,40 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,50-43,53 грн/дол. та 50,33-50,55 грн/євро.
Нагадаємо
З 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 буде замінено на відповідні монети. Банкноти будуть вилучені з готівкового обігу і відповідно перестануть бути засобами платежу. Ними не можна буде розрахуватись при оплаті готівкою.
