Долетит до сибири: Украина разработала дрон с дальностью до 3000 км - The Economist

В Украине разработали новый дальнобойный дрон с дальностью полета в более 3 000 километров. Таким образом беспилотник может поразить цель даже в российской Сибири. Об этом пишет The Economist, передает УНН.

Детали

В издании отметили, что Украина инвестировала сотни миллионов долларов в разработку дронов, способных поражать цель на значительном расстоянии. Сейчас их изготавливают полдюжины фирм.

Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3 000 км, способна добраться до Сибири - заявили в The Economist.

Дополнение

Журналисты отметили, что это вынужденный шаг для Украины, ведь международные партнеры неохотно предоставляют Силам обороны дальнобойное вооружение.

В конце концов, последние атаки Украины дальнобойными дронами по нефтяной промышленности рф привели к обострению отношений с США. Вероятно, в Вашингтоне обеспокоены возможностью роста цен на нефть в случае дальнейших атак на энергоинфраструктуру рф.

Для ударов по российским НПЗ Украина использует дроны с искусственным интеллектом - CNN

Однако как пишет Economist, Украина до сих пор игнорировала призывы США "отменить удары" по нефтяной отрасли рф. За последнюю неделю произошел "отход" от атак на НПЗ, но, вероятно, это временно

В разговоре с журналистами один из производителей дронов рассказал, что некоторые американские представители неофициально поддерживают атаки на российскую нефтяную промышленность. Его собеседники "подмигивали", пока они делали предупреждения.

Они в частном порядке говорят нам, чтобы мы продолжали - рассказал собеседник The Economist.

Напомним

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина в десять раз увеличила производство дронов, которые способны поражать цель за более чем 1 000 километров.