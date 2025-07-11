Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в пятницу, что выручка россии от продажи нефти и нефтепродуктов в июне снизилась почти на 14% по сравнению с прошлым годом, составив 13,57 млрд долларов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Мировые цены на нефть в этом году снизились под давлением экономической неопределенности и роста добычи странами ОПЕК+ - ОПЕК и союзниками, включая россию.

Добыча нефти в россии, однако, в прошлом месяце осталась практически неизменной на уровне 9,2 млн баррелей в сутки, а отгрузка нефти - стабильной на уровне 4,68 млн баррелей в сутки, сообщает МЭА. Экспорт нефтепродуктов снизился на 110 000 баррелей в сутки до 2,55 млн баррелей в сутки.

Объемы поставок как нефти, так и нефтепродуктов в июне оставались на уровне, близком к пятилетнему минимуму.

"Ухудшение экспорта сохранялось на протяжении большей части 2024 и 2025 годов и до сегодняшнего дня и ставит под сомнение способность россии поддерживать свои добывающие мощности", - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

В нем сказано, что цены на российскую нефть в июне были ниже установленного Западом потолка цены в 60 долларов за баррель, несмотря на тенденцию к превышению этого уровня в течение 10-дневного периода. Рост цен превысил рост цен на нефть North Sea Dated, на фоне того, как опасения относительно поставок привели к росту закупок нефти, а на рынках сернистой нефти сохранялась напряженность.

Четыре европейских дипломата сообщили агентству Reuters, что Европейская комиссия, как ожидается, предложит плавающий потолок цены на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций.

В то время как россия выполняет установленный ОПЕК+ целевой показатель добычи, Казахстан неоднократно превышал согласованные ограничения.

По данным МЭА, добыча нефти в Казахстане выросла на 70 000 баррелей в сутки в месячном исчислении до 1,9 млн баррелей в сутки в июне, что почти на 500 000 баррелей в сутки выше целевого показателя ОПЕК+ и почти соответствует уровню добычи в 1,88 миллиона баррелей в сутки, сообщил на прошлой неделе агентству Reuters источник в отрасли.

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