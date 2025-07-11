Російські нафтові доходи скоротилися в червні на 14% - MEA

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило у п'ятницю, що виторг росії від продажу нафти та нафтопродуктів у червні знизився майже на 14% порівняно з минулим роком, становивши 13,57 млрд доларів, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Світові ціни на нафту цього року знизилися під тиском економічної невизначеності та зростання видобутку країнами ОПЕК+ - ОПЕК та союзниками, включаючи росію.

Видобуток нафти в росії, однак, минулого місяця залишився практично незмінним на рівні 9,2 млн барелів на добу, а відвантаження нафти - стабільним на рівні 4,68 млн барелів на добу, повідомляє МЕА. Експорт нафтопродуктів знизився на 110 000 барелів на добу до 2,55 млн барелів на добу.

Обсяги постачання як нафти, так і нафтопродуктів у червні залишалися на рівні, близькому до п'ятирічного мінімуму.

"Погіршення експорту зберігалося протягом більшої частини 2024 і 2025 років і до цього дня і ставить під сумнів здатність росії підтримувати свої видобувні потужності", - ідеться у щомісячному звіті МЕА.

У ньому сказано, що ціни на російську нафту в червні були нижчими від встановленої Заходом стелі ціни в 60 доларів за барель, попри тенденцію до перевищення цього рівня протягом 10-денного періоду. Зростання цін перевищило зростання цін на нафту North Sea Dated, на тлі того, як побоювання щодо постачання призвели до зростання закупівель нафти, а на ринках сірчистої нафти зберігалася напруженість.

Чотири європейські дипломати повідомили агентству Reuters, що Європейська комісія, як очікується, запропонує плаваючу стелю ціни на російську нафту в межах нового проекту пакету санкцій.

У той час, як росія виконує встановлений ОПЕК+ цільовий показник видобутку, Казахстан неодноразово перевищував узгоджені обмеження.

За даними МЕА, видобуток нафти в Казахстані виріс на 70 000 барелів на добу в місячному вирахуванні до 1,9 млн барелів на добу в червні, що майже на 500 000 барелів на добу вище цільового показника ОПЕК+ і майже відповідає рівню видобутку в 1,88 мільйона барелів на добу, повідомило минулого тижня агентству Reuters джерело в галузі.

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