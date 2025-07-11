Нафта дорожчає на тлі потенційних санкцій США проти рф

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як президент США Дональд Трамп заявив про намір зробити заяву щодо росії, що підвищує можливість запровадження додаткових санкцій проти великого виробника нафти. Однак побоювання щодо мит та зростання обсягів видобутку ОПЕК+ обмежили зростання. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи, або 0,64%, до $69,08 за барель за 06:49 за Гринвічем (09:49 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подорожчали на 52 центи, або 0,78%, до $67,09 за барель.

З початку тижня ціна на нафту марки Brent зросла на 1,1%, а WTI - на 0,1%.

Обидва контракти втратили понад 2% у четвер на тлі побоювань інвесторів щодо впливу митної політики Трампа, що змінюється, на світове економічне зростання та попит на нафту.

"Сьогодні вранці ціни частково відіграли падіння після того, як президент Трамп заявив про свої плани зробити "важливу" заяву щодо росії у понеділок. Це може викликати нервозність на ринку через можливі подальші санкції проти росії", - написали аналітики ING у клієнтській записці в п'ятницю.

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Слабкі фундаментальні ринкові показники та покращення сезонного попиту також надали деяку підтримку цінам на нафту, як і напади хуситів, що відновилися, на судна, що проходять через Червоне море, відзначають аналітики BMI у щотижневому звіті.

Ознакою покращення попиту стала перспектива постачання Саудівською Аравією близько 51 мільйона барелів сирої нафти до Китаю у серпні, що стане найбільшим постачанням за останні два роки.

Тиск на ціни цього тижня чинила досягнута в суботу угода ОПЕК+ про збільшення видобутку на 548 000 барелів на добу у серпні.

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Аналітики ING прогнозують ще одне зростання у вересні, після чого буде зроблено перерву.

Це зростання має призвести до значного профіциту на світовому ринку у четвертому кварталі, що посилить знижувальний тиск на ціни, зазначають аналітики ING.

ОПЕК знизила свій прогноз світового попиту на нафту на період з 2026 по 2029 через уповільнення попиту в Китаї, ідеться в опублікованій у четвер доповіді. За даними ОПЕК, світовий попит, імовірно, становитиме в середньому 106,3 млн барелів на добу в 2026 році в порівнянні зі 108 млн барелів на добу, що прогнозувалися минулого року.