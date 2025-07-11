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Нефть дорожает на фоне потенциальных санкций США против РФ

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Цены на нефть выросли после заявления Трампа о возможных санкциях против России, но опасения по поводу пошлин и увеличения добычи ОПЕК+ ограничили рост. Фьючерсы на Brent и WTI подорожали, частично отыграв падение.

Нефть дорожает на фоне потенциальных санкций США против РФ

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать заявление по России, что повышает возможность введения дополнительных санкций против крупного производителя нефти. Однако опасения по поводу пошлин и роста объемов добычи ОПЕК+ ограничили рост. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 44 цента, или 0,64%, до $69,08 за баррель к 06:49 по Гринвичу (09:49 по Киеву). Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 52 цента, или 0,78%, до $67,09 за баррель.

С начала недели цена на нефть марки Brent выросла на 1,1%, а WTI - на 0,1%.

Оба контракта потеряли более 2% в четверг на фоне опасений инвесторов относительно влияния меняющейся таможенной политики Трампа на мировой экономический рост и спрос на нефть.

"Сегодня утром цены частично отыграли падение после того, как президент Трамп заявил о своих планах сделать "важное" заявление по России в понедельник. Это может вызвать нервозность на рынке из-за возможных дальнейших санкций против России", - написали аналитики ING в клиентской записке в пятницу.

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Слабые фундаментальные рыночные показатели и улучшение сезонного спроса также оказали некоторую поддержку ценам на нефть, как и возобновившиеся нападения хуситов на суда, проходящие через Красное море, отмечают аналитики BMI в еженедельном отчете.

Признаком улучшения спроса стала перспектива поставки Саудовской Аравией около 51 миллиона баррелей сырой нефти в Китай в августе, что станет крупнейшей поставкой за последние два года.

Давление на цены на этой неделе оказало достигнутое в субботу соглашение ОПЕК+ об увеличении добычи на 548 000 баррелей в сутки в августе.

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Аналитики ING прогнозируют еще один рост в сентябре, после чего будет сделан перерыв.

Этот рост должен привести к значительному профициту на мировом рынке в четвертом квартале, что усилит понижательное давление на цены, отмечают аналитики ING.

ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть на период с 2026 по 2029 год из-за замедления спроса в Китае, говорится в опубликованном в четверг докладе. По данным ОПЕК, мировой спрос, вероятно, составит в среднем 106,3 млн баррелей в сутки в 2026 году по сравнению со 108 млн баррелей в сутки, прогнозировавшихся в прошлом году.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
ОПЕК
Красное море
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Китай
Украина
Tesla
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