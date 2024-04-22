Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ

Осмотрели обломки российских ракет, которыми враг недавно нанес удары по Украине, убедились, что значительная часть компонентов электроники изготовлена не в России, высоко оценили уровень исследований, благодаря которым рф не сможет избежать ответственности за свои военные преступления. Такими были итоги визита международных экспертов в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Детали в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, передает УНН.

По его словам, группа международных экспертов на днях посетила КНИИСЭ для ознакомления с доказательствами преступлений, совершенных российскими военными против Украины. Иностранные коллеги воочию увидели процесс реализации экспертной работы по направлению военных исследований. Среди осмотренных объектов - части и обломки российских ракет, недавно использованных против Украины. Гости воочию убедились, что большинство компонентов микроэлектроники этих ракет изготовлено за пределами россии.

Директор КНИИСЭ отметил, что значительная часть работы экспертов сейчас заключается в предоставлении украинским и международным судам доказательств многочисленных ракетных атак врага, нанесения катастрофических убытков для мирного населения, гражданского имущества и энергетической инфраструктуры и тому подобное.

Уточнил, что расследование совершенных преступлений в Украине осуществляются Международным уголовным судом, украинскими судебными органами, а также судебными органами других стран. Кроме того, КНИИСЭ активно сотрудничает с мировым экспертным сообществом в рамках членства в Европейской сети судебно-экспертных учреждений.

"Специалистами КНИИСЭ сейчас выполняются исследования, опыт проведения которых является уникальным для многих экспертных учреждений ведущих стран ЕС. Взрывотехнические исследования, в случае необходимости, охватывают полный цикл экспертного анализа частей и обломков российских ракет. Экспертами предоставляются ответы на вопросы по определению состава материалов, типа взрывчатых веществ, работы электронных систем, считывания данных с носителей информации, а также установления изменений и возможных модификаций в оружии", - отметил Рувин.

Отдельно директор КНИИСЭ подчеркнул, что иностранные коллеги высоко оценили профессионализм экспертов КНИИСЭ и качество проведенных ими исследований. По их мнению, тщательно исследованная и подготовленная специалистами института доказательная база в конце концов не оставит возможности для России избежать ответственности.

Дополнительно

В результате сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и зарубежных СМИ в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.

"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против России. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - сообщил ранее Александр Рувин.