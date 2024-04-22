Доказательная база, которая готовится в Украине, не даст возможности врагу избежать ответственности за совершенные преступления - международные эксперты ознакомились с исследованиями КНИИСЭ
Киев • УНН
Международные эксперты высоко оценили доказательную базу, которую готовит Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Она не позволит России избежать ответственности за военные преступления против Украины.
Осмотрели обломки российских ракет, которыми враг недавно нанес удары по Украине, убедились, что значительная часть компонентов электроники изготовлена не в России, высоко оценили уровень исследований, благодаря которым рф не сможет избежать ответственности за свои военные преступления. Такими были итоги визита международных экспертов в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Детали в своем tg-канале сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин, передает УНН.
По его словам, группа международных экспертов на днях посетила КНИИСЭ для ознакомления с доказательствами преступлений, совершенных российскими военными против Украины. Иностранные коллеги воочию увидели процесс реализации экспертной работы по направлению военных исследований. Среди осмотренных объектов - части и обломки российских ракет, недавно использованных против Украины. Гости воочию убедились, что большинство компонентов микроэлектроники этих ракет изготовлено за пределами россии.
Директор КНИИСЭ отметил, что значительная часть работы экспертов сейчас заключается в предоставлении украинским и международным судам доказательств многочисленных ракетных атак врага, нанесения катастрофических убытков для мирного населения, гражданского имущества и энергетической инфраструктуры и тому подобное.
Уточнил, что расследование совершенных преступлений в Украине осуществляются Международным уголовным судом, украинскими судебными органами, а также судебными органами других стран. Кроме того, КНИИСЭ активно сотрудничает с мировым экспертным сообществом в рамках членства в Европейской сети судебно-экспертных учреждений.
"Специалистами КНИИСЭ сейчас выполняются исследования, опыт проведения которых является уникальным для многих экспертных учреждений ведущих стран ЕС. Взрывотехнические исследования, в случае необходимости, охватывают полный цикл экспертного анализа частей и обломков российских ракет. Экспертами предоставляются ответы на вопросы по определению состава материалов, типа взрывчатых веществ, работы электронных систем, считывания данных с носителей информации, а также установления изменений и возможных модификаций в оружии", - отметил Рувин.
Отдельно директор КНИИСЭ подчеркнул, что иностранные коллеги высоко оценили профессионализм экспертов КНИИСЭ и качество проведенных ими исследований. По их мнению, тщательно исследованная и подготовленная специалистами института доказательная база в конце концов не оставит возможности для России избежать ответственности.
Дополнительно
В результате сотрудничества Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и зарубежных СМИ в Нидерландах арестовали трех человек, которые в обход санкций поставляли в россию товары для военных нужд.
"Мы искренне благодарны международным расследователям, профессиональная деятельность которых помогает перекрывать российские пути незаконных поставок иностранной микроэлектроники для комплектации вражеских ракет и беспилотников. Среди последнего - имеем успешный кейс взаимодействия с журналистами Нидерландов. Их расследование привело к тому, что власти страны арестовали трех человек в рамках многонационального расследования международной контрабандной сети, которая работала для обхода общеевропейских санкций против России. Такие небольшие локальные шаги помогают повышать эффективность санкционного давления на страну-агрессора", - сообщил ранее Александр Рувин.
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