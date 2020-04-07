Доигрывать тур УПЛ можно будет в режиме две игры в неделю - Маркевич

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Двадцать третий тур УПЛ надо доигрывать, и для этого УАФ сделает все возможное. Об этом в комментарии УНН сказал бывший тренер сборной Украины, председатель Комитета национальных сборных команд УАФ Мирон Маркевич.