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При дограванні сезону будуть витримуватися мінімальні режими у 72 години між матчами - УАФ

При дограванні сезону будуть витримуватися мінімальні режими у 72 години між матчами - УАФ

Київ • УНН

 • 8436 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, як УЄФА хоче дограти сезон, передає УНН із посиланням на FootballHub.

Він уточнив, що сьогодні розглядаються варіанти дограти сезон у липні-серпні.

"Зараз також думають, коли довести єврокубки до фіналу і їх зіграти. Це так само літо, серпень", - сказав Запісоцький.

Генсекретар УАФ додав, що план кваліфікації єврокубків наступного сезону скоріше за все зміститься.

"Оскільки відбір зазвичай же в липні починався, ці раунди попередні. Навряд чи це вдасться зробити.

Усі розуміють, що доведеться грати з подвійним навантаженням, але краще грати з подвійним навантаженням, ніж не грати зовсім", - каже він.

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За словами Запісоцького, при дограванні сезону будуть витримуватися мінімальні режими - 72 години між матчами.

"Але щоб укластися в якісь розумні терміни, треба буде всім працювати", - каже він.

Трансферне вікно буде доопрацьовано залежно від нового погодженого календаря.

"Терміни ліцензування клубів на наступний сезон змістять і, можливо, послаблять деякі вимоги. Тобто, УЄФА максимально йтиме клубам на зустріч", - коментує Генсекретар асоціації.

Питаннями погодження контрактів, терміни яких спливають наприкінці червня чи влітку, займаються робочі групи FIFA та FIF-PRO.

"Буде якесь окреме рішення в рекомендаціях", - сказав Запісоцький.

Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, наслідки пандемії коронавірусу для футболу, й українського зокрема, будуть складними.

Проте, необхідність обмежувальних заходів для спорту є очевидною, переконаний Павелко.

“Адже тільки так можна мінімізувати ризик масового зараження, що несе серйозні загрози для здоров’я та життя багатьох людей. А саме життя і здоров’я є найбільшою цінністю, якою в ситуації, що склалася, не маємо права нехтувати”, — наголосив він у своєму зверненні до футбольної спільноти.

Українські Національні Новини

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