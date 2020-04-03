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При доигрывании сезона будут выдерживаться минимальные режимы в 72 часа между матчами - УАФ

При доигрывании сезона будут выдерживаться минимальные режимы в 72 часа между матчами - УАФ

Киев  •  УНН

 • 8436 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, как УЕФА хочет доиграть сезон, передает УНН со ссылкой на FootballHub.

Он уточнил, что сегодня рассматриваются варианты доиграть сезон в июле-августе.

"Сейчас также думают, когда довести еврокубки до финала и их сыграть. Это так же лето, август", - сказал Записоцкий.

Генсекретарь УАФ добавил, что план квалификации еврокубков в следующем сезоне скорее всего сместится.

"Поскольку отбор обычно же в июле начинался, эти раунды предыдущие. Вряд ли это удастся сделать.

Все понимают, что придется играть с двойной нагрузкой, но лучше играть с двойной нагрузкой, чем не играть вовсе", - говорит он.

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По словам Записоцкого, при доигрывании сезона будут выдерживаться минимальные режимы - 72 часа между матчами.

"Но чтобы уложиться в какие-то разумные сроки, надо будет всем работать", - говорит он.

Трансферное окно будет доработано в зависимости от нового согласованного календаря.

"Сроки лицензирования клубов на следующий сезон сместят и, возможно, ослабят некоторые требования. То есть, УЕФА будет максимально идти клубам на встречу", - комментирует Генсек ассоциации.

Вопросами согласования контрактов, сроки которых истекают в конце июня или летом, занимаются рабочие группы FIFA и FIF-PRO.

"Будет какое-то отдельное решение в рекомендациях", - сказал Записоцкий.

Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола, и украинского в частности, будут сложными.

Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павелко.

"Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации не имеем права пренебрегать", - отметил он в своем обращении к футбольному сообществу.

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