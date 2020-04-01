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Офіційно: УЄФА прийняв рішення щодо футбольних турнірів у травні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні УЄФА провів відеоконференцію з генеральними секретарями всіх 55-ти національних асоціацій, що входять до європейського футбольного союзу. Про це інформує прес-служба УАФ, передає УНН.

“З урахуванням думок її учасників та рекомендацій, напрацьовані робочими групами, що були створені 17 березня, Виконавчий комітет УЄФА ухвалив низку рішень”, — йдеться у повідомлені.

Далі УАФ наводить перелік цих рішень “Щодо змагань”:

• Усі матчі чоловічих і жіночих національних збірних, які мали відбутися в червні 2020 року, переносяться до подальшого повідомлення. Це стосується також поєдинків плей-офф Євро-2020 та відбірних матчів жіночого Євро-2021.

• Усі інші поєдинки під егідою УЄФА, включаючи міжнародні товариські матчі, переносяться до подальшого повідомлення.

• Змагання юнацьких та дівочих збірних:

1) фінальний турнір чемпіонату Європи серед юнаків до 17-ти років, запланований на травень 2020 року, скасовується;

2) фінальний турнір чемпіонату Європи серед дівчат до 19-ти років, запланований на липень 2020 року, скасовується;

3) фінальний турнір чемпіонату Європи серед дівчат до 17-ти років, запланований на травень 2020 року, переноситься до подальшого повідомлення (оскільки він є кваліфікаційним турніром до чемпіонату світу WU-17);

4) фінальний турнір чемпіонату Європи серед юнаків до 19-ти років, запланований на липень 2020 року, переноситься до подальшого повідомлення (оскільки він є кваліфікаційним турніром до чемпіонату світу U-19).

• Фінал Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, запланований на квітень 2020 року, переноситься до подальшого повідомлення.

• Кінцеві терміни, пов’язані з усіма змаганнями УЄФА сезону-2020/2021, переносяться до подальших повідомлень. Зокрема, це стосується переходу та реєстрації гравців. Нові терміни встановить УЄФА.

Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, наслідки пандемії коронавірусу для футболу й українського, зокрема, будуть складними

Проте, необхідність обмежувальних заходів для спорту є очевидною, переконаний Павекло.

“Адже тільки так можна мінімізувати ризик масового зараження, що несе серйозні загрози для здоров’я та життя багатьох людей. А саме життя і здоров’я є найбільшою цінністю, якою в ситуації, що склалася, не маємо права нехтувати”, — наголосив він у своєму зверненні до футбольної спільноти.

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