Официально: УЕФА принял решение о футбольных турнирах в мае
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня УЕФА провел видеоконференцию с генеральными секретарями всех 55-ти национальных ассоциаций, входящих в европейский футбольный союз. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"С учетом мнений ее участников и рекомендаций, наработанных рабочими группами, которые были созданы 17 марта, Исполнительный комитет УЕФА принял ряд решений", - говорится в сообщении.
Далее УАФ приводит перечень этих решений "Относительно соревнований":
• Все матчи мужских и женских национальных сборных, которые должны состояться в июне 2020 года, переносятся до дальнейшего уведомления. Это касается также поединков плей-офф Евро-2020 и отборочных матчей женского Евро-2021.
• Все остальные поединки под эгидой УЕФА, включая международные товарищеские матчи, переносятся до дальнейшего уведомления.
• Соревнования юношеских и девичьих сборных:
1) финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, запланированный на май 2020 года, отменяется;
2) финальный турнир чемпионата Европы среди девушек до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, отменяется;
3) финальный турнир чемпионата Европы среди девушек до 17 лет, запланированный на май 2020 года, переносится до дальнейшего уведомления (поскольку он квалификационным турниром к чемпионату мира WU-17);
4) финальный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, запланированный на июль 2020 года, переносится до дальнейшего уведомления (поскольку он является квалификационным турниром к чемпионату мира U-19).
• Финал Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, запланированный на апрель 2020 года, переносится до дальнейшего уведомления.
• Конечные сроки, связанные со всеми соревнованиями УЕФА сезона-2020/2021, переносятся до дальнейших сообщений. В частности, это касается перехода и регистрации игроков. Новые сроки установит УЕФА.
Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, последствия пандемии коронавируса для футбола и украинского, в частности, будут сложными.
Однако, необходимость ограничительных мер для спорта очевидна, убежден Павекло.
"Ведь только так можно минимизировать риск массового заражения, что несет серьезные угрозы для здоровья и жизни многих людей. А сама жизнь и здоровье являются самой большой ценностью, которой в сложившейся ситуации, не имеем права пренебрегать", - отметил он в своем обращении к футбольной общественности.