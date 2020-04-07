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Догравати тур УПЛ можна буде у режимі дві гри на тиждень - Маркевич

Київ • УНН

 • 10079 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Двадцять третій тур УПЛ треба догравати, і задля цього УАФ зробить все можливе. Про це у коментарі УНН зазначив колишній тренер збірної України, голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич.

“Тур УПЛ треба догравати. Звісно, що ми залежні від ситуації у світі, в Україні, але догравати треба.

Можна — у прискореному режимі, по дві гри на тиждень, нічого страшного від того не буде. А почати хоча б наприкінці травня треба.

Переконаний, що УАФ зробить все для цього. Як і інші 55 асоціацій, що входять до складу УЄФА”, — сказав Маркевич.

Як писав УНН, поновити і дограти Чемпіонат України з футболу, Андрій Павелко назвав найголовнішою метою УАФ.

За словами Генсека УАФ Юрія Запісоцького, УЄФА розглядає зараз варіанти поновлення єврокубків, і не виключено, що така можливість з’явиться у липні-серпні

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