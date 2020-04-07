Догравати тур УПЛ можна буде у режимі дві гри на тиждень - Маркевич
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Двадцять третій тур УПЛ треба догравати, і задля цього УАФ зробить все можливе. Про це у коментарі УНН зазначив колишній тренер збірної України, голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич.
“Тур УПЛ треба догравати. Звісно, що ми залежні від ситуації у світі, в Україні, але догравати треба.
Можна — у прискореному режимі, по дві гри на тиждень, нічого страшного від того не буде. А почати хоча б наприкінці травня треба.
Переконаний, що УАФ зробить все для цього. Як і інші 55 асоціацій, що входять до складу УЄФА”, — сказав Маркевич.
Як писав УНН, поновити і дограти Чемпіонат України з футболу, Андрій Павелко назвав найголовнішою метою УАФ.
За словами Генсека УАФ Юрія Запісоцького, УЄФА розглядає зараз варіанти поновлення єврокубків, і не виключено, що така можливість з’явиться у липні-серпні.