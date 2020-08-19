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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 71280 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 98181 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 123383 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105424 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125275 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100720 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101622 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103774 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Приложение "Дій вдома" будет переведено на английский язык - Минздрав

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Приложение "Дій вдома" будет переведено на английский язык для того, чтобы иностранным пользователям было удобно его использовать при приезде в Украину из стран "красной" зоны. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифровизации Ярослав Кучер, передает корреспондент УНН.

"Относительно технических доработок, в первую очередь... иностранные граждане, приезжающие в Украину из стран "красной" зоны и устанавливают приложение ("Дій вдома" - ред.)... что является важным: по состоянию на сейчас - интерфейс не является переведенным на английский язык, что затрудняет работу с этим приложением. Так же нам известно, что нет возможности получать SMS-номера для регистрации в этом приложении на телефоны иностранных мобильных операторов", - рассказал Кучер.

По его словам, об этой ситуации было сообщено министерство цифровой трансформации. Сейчас соответствующий функционал по отправке SMS на международные телефоны уже работает.

"О переводе - этот процесс также начат... Мы над этим работаем", - сказал Кучер.

Также будет усовершенствована работа по выявлению контактных лиц, находившихся с пациентами у которых подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, из-за сбоя приложения "Дій вдома" более сотни человек не могли пересечь КПВВ на Донбассе.

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