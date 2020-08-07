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Через збій додатку "Дій вдома" понад сотня осіб не можуть перетнути КПВВ на Донбасі

Через збій додатку "Дій вдома" понад сотня осіб не можуть перетнути КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Через збій у додатку "Дій вдома" сьогодні вранці на КПВВ "Станиця Луганська" на Луганщині та КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині утворилися великі черги людей, які прямували з тимчасово окупованих територій. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко.

"Фіксуються моменти коли додаток працює нестабільно, однак прикордонники не є адміністраторами чи розробниками, тому важко сказати, чому саме відбуваються такі збої в роботі додатку. Окрім того, рішенням штабу ООС визначено, що ті громадяни, які перетинають контрольний пункт з тимчасово окупованою територією, мають відбути на самоізоляцію через додаток "Дія вдома", проте через збої за рішенням командування ООС все-таки відбувається пропуск громадян, навіть якщо вони не можуть встановити додаток", - розповів Демченко.

За його словами, про таких громадян інформуються органи місцевої влади та Національної поліції для того, щоб надалі до них були застосовані карантинні правила.

"(На КПВВ "Станиця Луганська" - ред.) декілька годин тому було близько 200 осіб, які очікували на пропуск; на "Новотроїцьке" людей було набагато менше", - уточнив Демченко.

Крім того, додамо, представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу опублікував у Twitter фото сьогоднішніх черг на КПВВ "Станиця Луганська".

"Сьогодні вранці у Станиці Луганської цивільні особи поставали перед труднощами при перетині лінії зіткнення. До 500 людей у черзі через технічні проблеми з додатком "Дій вдома". Деякі повернулися до непідконтрольного уряду Луганська, іншим дозволено переходити лише вдень, але їм доведеться самоізолюватись", - написав Матеу.

Нагадаємо, бойовики відновили пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке".

Civilians faced difficulties crossing contact line this morning at Stanytsia Luhanska. Up to 500 people queuing due to technical problems with «Diy Vdoma» app. Some returned to non-govnt controlled #Luhansk, others allowed to cross only in afternoon but will have to self-isolate pic.twitter.com/mxkNMkBCEe

— Pablo Mateu (@MateuPablo) August 7, 2020

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