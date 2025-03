Через збій додатку "Дій вдома" понад сотня осіб не можуть перетнути КПВВ на Донбасі

"Фіксуються моменти коли додаток працює нестабільно, однак прикордонники не є адміністраторами чи розробниками, тому важко сказати, чому саме відбуваються такі збої в роботі додатку. Окрім того, рішенням штабу ООС визначено, що ті громадяни, які перетинають контрольний пункт з тимчасово окупованою територією, мають відбути на самоізоляцію через додаток "Дія вдома", проте через збої за рішенням командування ООС все-таки відбувається пропуск громадян, навіть якщо вони не можуть встановити додаток", - розповів Демченко.

За його словами, про таких громадян інформуються органи місцевої влади та Національної поліції для того, щоб надалі до них були застосовані карантинні правила.

"(На КПВВ "Станиця Луганська" - ред.) декілька годин тому було близько 200 осіб, які очікували на пропуск; на "Новотроїцьке" людей було набагато менше", - уточнив Демченко.

Крім того, додамо, представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу опублікував у Twitter фото сьогоднішніх черг на КПВВ "Станиця Луганська".



"Сьогодні вранці у Станиці Луганської цивільні особи поставали перед труднощами при перетині лінії зіткнення. До 500 людей у черзі через технічні проблеми з додатком "Дій вдома". Деякі повернулися до непідконтрольного уряду Луганська, іншим дозволено переходити лише вдень, але їм доведеться самоізолюватись", - написав Матеу.

Нагадаємо, бойовики відновили пропуск у районі КПВВ "Новотроїцьке".





