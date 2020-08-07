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Из-за сбоя приложения "Дій вдома" более сотни человек не могут пересечь КПВВ на Донбассе

Из-за сбоя приложения "Дій вдома" более сотни человек не могут пересечь КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 14585 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Из-за сбоя в приложении "Дій вдома" сегодня утром на КПВВ "Станица Луганская" в Луганской области и КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области образовались большие очереди людей, которые направлялись из временно оккупированных территорий. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник главы Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

"Фиксируются моменты когда приложение работает нестабильно, однако пограничники не являются администраторами или разработчиками, поэтому трудно сказать, почему происходят такие сбои в работе приложения. Кроме того, решением штаба ООС определено, что те граждане, которые пересекают контрольный пункт временно оккупированной территорией, должны отбыть на самоизоляцию через приложение "Дій вдома", однако из-за сбоев по решению командования ООС все-таки происходит пропуск граждан, даже если они не могут установить приложение", - рассказал Демченко.

По его словам, о таких гражданах информируются органы местной власти и Национальной полиции для того, чтобы в дальнейшем к ним были применены карантинные правила.

"(На КПВВ "Станица Луганская" - ред.) несколько часов назад было около 200 человек, которые ожидали пропуск, на "Новотроицкое" людей было гораздо меньше", - уточнил Демченко.

Кроме того, добавим, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матеу опубликовал в Twitter фото сегодняшних очередей на КПВВ "Станица Луганская".

"Сегодня утром в Станице Луганской гражданские лица столкнулись с трудностями при пересечении линии соприкосновения. До 500 человек в очереди из-за технических проблем с приложением "Дій вдома". Некоторые вернулись в неподконтрольный правительству Луганск, другим разрешено переходить только днем, но им придется самоизолироваться", - написал Матеу.

Напомним, боевики возобновили пропуск в районе КПВВ "Новотроицкое".

Civilians faced difficulties crossing contact line this morning at Stanytsia Luhanska. Up to 500 people queuing due to technical problems with "Diy Vdoma» app. Some returned to non-govnt controlled #Luhansk , others allowed to cross only in afternoon but will have to self -isolate pic.twitter.com/mxkNMkBCEe

- Pablo Mateu (@MateuPablo) August 7, 2020

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