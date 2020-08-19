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Додаток "Дій вдома" буде перекладено англійською мовою – МОЗ

Додаток "Дій вдома" буде перекладено англійською мовою – МОЗ

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Додаток "Дій вдома" буде перекладено на англійську мову для того, щоб іноземним користувачам було зручно його використовувати при приїзді до України з країн "червоної" зони. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Ярослав Кучер, передає кореспондент УНН.

"Щодо технічних доробок, в першу чергу... іноземні громадяни, які приїжджають в Україну з країн "червоної" зони та встановлюють додаток ("Дій вдома" - ред.)... що є важливим: станом на зараз - інтерфейс не є перекладеним на англійську мову, що ускладнює роботу з цим додатком. Так само нам відомо, що немає можливості отримувати SMS-номери для реєстрації в цьому додатку на телефони іноземних мобільних операторів", - розповів Кучер.

За його словами, про цю ситуацію було повідомлено міністерство цифрової трансформації. Наразі відповідний функціонал щодо відправки SMS на міжнародні телефони вже працює.

"Щодо перекладу - цей процес також розпочато…Ми над цим працюємо", - сказав Кучер.

Також буде вдосконалено роботу з виявлення контактних осіб, які перебували з пацієнтами у яких підтверджений діагноз COVID-19.

Нагадаємо, через збій додатку "Дій вдома" понад сотня осіб не могли перетнути КПВВ на Донбасі.

Українські Національні Новини

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