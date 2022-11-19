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Дочь Кима является символом династической мечты Северной Кореи - аналитики

Дочь Кима является символом династической мечты Северной Кореи - аналитики

Киев • УНН

 • 577780 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В субботу Ким Чен Ын представил четвертое поколение своей правящей семьи, впервые появившись на фотографиях со своей дочерью, что дало аналитикам четкое представление о его династическом видении Северной Кореи. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Государственные СМИ никогда не упоминали о детях Кима – режим даже официально не подтвердил их существование – но в субботу ЦТАК сообщил, что Ким "вместе со своей любимой дочерью и женой" руководил запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

Ким - внук лидера-основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и представитель третьего поколения семьи Кимов, возглавляющих страну, - женился на Ри Сол Джу в 2009 году, по данным сеульского шпионского агентства.

Агентство сообщило, что в следующем году она родила первого ребенка, а второго и третьего – в 2013 и 2017 годах.

Единственное предварительное подтверждение существования детей было получено от бывшей звезды НБА Денниса Родмана, совершившего визит на Север в 2013 году и утверждавшего, что встретил дочь Ким по имени Джу Э. По словам Родмана, северокорейский лидер был "хорошим отцом" .

Северокорейская "принцесса"

Предполагается, что дочерью, изображенной на фотографиях, является Чжу Е, сообщил AFP Чеонг Сончан из Центра изучения Северной Кореи Института Седжон в Южной Корее, добавив, что она эквивалент северокорейской "принцессы".

Теперь, когда ее личность раскрыта, она, вероятно, сможет участвовать в государственных делах, сказал он, добавив, что ее появление с отцом может даже указывать на то, что она была его помазанной преемницей.

Отец Ким Чен Ына, Ким Чен Ир, выбрал его как преемника из своих старших детей, потому что он больше всего походил на него, сказал Чеонг.

"Ким Чен Ын, возможно, захочет сделать то же с этой конкретной дочерью. Возможно, она имеет качества, которые, по мнению Кима, очень похожи на него", - сказал он, добавив, что если она продолжит сопровождать отца на важных мероприятиях, это будет признаком этого.

Следующее поколение

В этом году Северная Корея запустила десятки баллистических ракет гораздо больше, чем в любом другом году за всю историю наблюдений.

Япония заявила, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты в пятницу, вероятно, имел дальность поражения материковой части США.

Представление дочери Кима миру на данном этапе может стать сигналом миру о том, что северокорейский режим никуда не делся, сказала аналитик AFP Су Ким.

"В каком-то смысле это символическая картина того, как Ким передает скипетр правления следующему поколению, посылающему послание международному сообществу принять и приготовиться к четвертой итерации террора и воинственности Северной Кореи".

По ее мнению, фотографии также предполагают "степень близости и комфорта между Кимом и его дочерью", что может указывать на то, что ее готовят к будущему лидерству.

Фото также могут быть частью тщательно срежиссированной попытки Пхеньяна показать Кима как "нормального" лидера, сказал AFP исследователь Северной Кореи Ан Чан Ир.

"Похоже, что Пхеньян пытается заявить о себе как о "нормальной" нации - проводя эти запуски межконтинентальных баллистических ракет, демонстрирующих его военную доблесть, показывая изображение Кима, который является любящим отцом", - сказал Ан.

"Это тоже жест стабилизации режима, заявляя внешнему миру, что сейчас он движется к своей преемственности в четвертом поколении и что он хорошо к этому подготовлен".

Другие аналитики говорят, что время и место знакомства дочери с миром – запуск межконтинентальной баллистической ракеты – вызывают тревогу.

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