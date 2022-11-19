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Дочка Кіма є символом династичної мрії Північної Кореї - аналітики

Дочка Кіма є символом династичної мрії Північної Кореї - аналітики

Київ • УНН

 • 577783 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У суботу Кім Чен Ин представив четверте покоління своєї правлячої сім'ї, вперше з'явившись на фотографіях зі своєю дочкою, що дало аналітикам чітке уявлення про його династичне бачення Північної Кореї. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Державні ЗМІ ніколи не згадували про дітей Кіма – режим навіть офіційно не підтвердив їхнє існування – але в суботу ЦТАК повідомило, що Кім "разом зі своєю улюбленою дочкою та дружиною" керував запуском міжконтинентальної балістичної ракети.

Кім - онук лідера-засновника Північної Кореї Кім Ір Сена та представник третього покоління сім'ї Кімів, які очолюють країну, - одружився з Рі Сол Джу у 2009 році, за даними сеульського шпигунського агентства.

Агентство повідомило, що наступного року вона народила першу дитину, а другу і третю - у 2013 та 2017 роках.

Єдине попереднє підтвердження існування дітей було отримано від колишньої зірки НБА Денніса Родмана, який здійснив візит на Північ у 2013 році та стверджував, що зустрів дочку Кім на ім'я Джу Е. За словами Родмана, північнокорейський лідер був "хорошим батьком".

Північнокорейська "принцеса"

Передбачається, що дочкою, зображеною на фотографіях, є Чжу Е, повідомив AFP Чеонг Сончан із Центру вивчення Північної Кореї Інституту Седжон у Південній Кореї, додавши, що вона еквівалент північнокорейської "принцеси".

Тепер, коли її особистість розкрита, вона, ймовірно, зможе брати участь у державних справах, сказав він, додавши, що її поява з батьком може навіть вказувати на те, що вона була його помазаною наступницею.

Батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір, вибрав його як наступника зі своїх старших дітей, тому що він найбільше був схожий на нього, сказав Чеонг.

"Кім Чен Ин, можливо, захоче зробити те саме з цією конкретною дочкою. Можливо, вона має якості, які, на думку Кіма, дуже схожі на нього", - сказав він, додавши, що якщо вона продовжить супроводжувати батька на важливих заходах, це буде ознакою того.

Наступне покоління

Цього року Північна Корея запустила десятки балістичних ракет набагато більше, ніж будь-якого іншого року за всю історію спостережень.

Японія заявила, що пуск міжконтинентальної балістичної ракети у п'ятницю, ймовірно, мав дальність ураження материкової частини США.

Подання дочки Кіма світу на даному етапі може стати сигналом світу про те, що північнокорейський режим нікуди не подівся, сказала аналітик AFP Су Кім.

"У якомусь сенсі це символічна картина того, як Кім передає скіпетр правління наступному поколінню, що посилає послання міжнародній спільноті прийняти і приготуватися до четвертої ітерації терору та войовничості Північної Кореї".

На її думку фотографії також припускають "ступінь близькості та комфорту між Кімом та його дочкою", що може вказувати на те, що її готують до майбутнього лідерства.

Фотографії також можуть бути частиною ретельно зрежисованої спроби Пхеньяна показати Кіма як "нормального" лідера, сказав AFP дослідник Північної Кореї Ан Чан Ір.

"Схоже, що Пхеньян намагається заявити про себе як про "нормальну" націю - проводячи ці запуски міжконтинентальних балістичних ракет, що демонструють його військову доблесть, показуючи зображення Кіма, який є батьком, що любить", - сказав Ан.

"Це також жест стабілізації режиму, заявляючи зовнішньому світу, що зараз він рухається до своєї наступності в четвертому поколінні і що він добре до цього підготовлений".

Інші аналітики кажуть, що час та місце знайомства дочки зі світом - запуск міжконтинентальної балістичної ракети - викликають сполох.

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