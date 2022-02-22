В Украину завтра с официальным визитом приедут президенты Польши и Литвы

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“23 февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом”, - отметили в ОП.

Детали

Как сообщили, встречу проведут в Мариинском дворце. По плану, в 14.15 лидеры пообщаются с представителями СМИ.

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Вчера в Украину с официальным визитом прибыл президент Эстонской Республики Алар Карис.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



