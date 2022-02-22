До України завтра з офіційним візитом приїдуть президенти Польщі та Литви
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда у середу, 23 лютого, приїдуть до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує Офіс президента, пише УНН.
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“23 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом”, - зазначили в ОП.
Деталі
Як повідомили, зустріч проведуть у Маріїнському палаці. За планом, о 14.15 лідери поспілкуються із представниками ЗМІ.
Додамо
Вчора до України з офіційним візитом прибув президент Естонської Республіки Алар Каріс.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.