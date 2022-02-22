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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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До України завтра з офіційним візитом приїдуть президенти Польщі та Литви

До України завтра з офіційним візитом приїдуть президенти Польщі та Литви

Київ • УНН

 • 140566 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Наусєда у середу, 23 лютого, приїдуть до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це інформує Офіс президента, пише УНН.

Цитата

“23 лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебуватимуть у нашій країні з робочим візитом”, - зазначили в ОП.

Деталі

Як повідомили, зустріч проведуть у Маріїнському палаці. За планом, о 14.15 лідери поспілкуються із представниками ЗМІ.

Додамо

Вчора до України з офіційним візитом прибув президент Естонської Республіки Алар Каріс.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном
та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

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