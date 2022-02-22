Зеленський поговорив з прем'єром Угорщини: про що домовилися
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Сторони домовилися про спільні зусилля для мирного врегулювання, передає УНН з посиланням на Twitter глави держави.
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“Телефонні розмови з партнерами тривають. Ознайомив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з безпековою ситуацією в регіоні. Домовились докладати спільних зусиль для мирного врегулювання”, - ідеться в повідомленні.
Додамо
Сьогодні Зеленський також провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
У понеділок президент України провів консультації із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також скликав засідання РНБО.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися будь-коли.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак після рішення Путіна визнати незалежність "Л/ДНР" заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.