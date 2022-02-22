Зеленский поговорил с премьером Венгрии: о чем договорились
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Стороны договорились о совместных усилиях для мирного урегулирования, передает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.
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“Телефонные разговоры с партнерами продолжаются. Ознакомил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с ситуацией безопасности в регионе. Договорились прилагать совместные усилия для мирного урегулирования", - говорится в сообщении.
Добавим
Сегодня Зеленский также провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В понедельник президент Украины провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также созвал заседание СНБО.
Контекст
Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время.
21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.
Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "поддержания мира".
Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако после решения Путина признать независимость "Л/ДНР" заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.