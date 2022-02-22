Підтримка України щодо провокативних рішень РФ: про що Зеленський говорив з Ердоганом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це голова держави повідомив у своєму Twitter, передає УНН.
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“Висловив вдячність за підтримку позиції України щодо останніх провокативних рішень РФ. Також подякував за підтримку ініціативи стосовно проведення саміту держав – постійних членів Ради Безпеки ООН за участю України, Туреччини та Німеччини”, - йдеться в повідомленні.
Додамо
Туреччина засудила дії Росії через визнання так званої "незалежності" Л/ДНР та закликала поважати міжнародне право.
Також Ердоган назвав “неприпустимим” рішення Росії про визнання так званих "Л/ДНР".
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.