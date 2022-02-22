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Поддержка Украины после провокационных решений РФ: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Киев • УНН

 • 154526 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Выразил благодарность за поддержку позиции Украины относительно последних провокационных решений РФ. Также поблагодарил за поддержку инициативы о проведении саммита государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН с участием Украины, Турции и Германии”, - говорится в сообщении.

Добавим

Турция осудила действия России из-за признания так называемой "независимости" "Л/ДНР" и призвала уважать международное право.

Также Эрдоган назвал “недопустимым” решение России о признании так называемых "Л/ДНР".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиления российской дезинформации. Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти в любое время”.

21 февраля президент России Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР" на востоке Украины.

Указ предусматривает ввод российских войск на территорию Донбасса для "функций по поддержанию мира".

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Однако, после решения главы Кремля от 21 февраля заговорили о дополнительных ограничительных мерах в отношении РФ.

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