Туреччина засудила дії Росії щодо визнання незалежності Л/ДНР

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 1308 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 6633 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 49441 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 78901 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 89706 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 91642 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 117781 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164319 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176793 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214667 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 109966 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 50181 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 68531 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 123150 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 170150 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 170150 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 123150 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 264567 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 386426 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 640953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 7002 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 89104 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 127493 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152964 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173859 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Туреччина засудила дії Росії щодо визнання незалежності Л/ДНР

Туреччина засудила дії Росії щодо визнання незалежності Л/ДНР

Київ • УНН

 • 124319 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Туреччина засудила дії Росії через визнання так званої "незалежності" Л/ДНР та закликала поважати міжнародне право. ПРо це повідомляє МЗС Туреччини, пише УНН.

Деталі

Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його", - йдеться у повідомленні.

"З цієї нагоди ми наголошуємо на своїй відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України та закликаємо всі сторони використовувати здоровий глузд та повагу до міжнародного права".

Нагадаємо

В ОБСЄ засудили рішення Росії визнати окремі райони Донецької та Луганської областей України незалежними та закликали скасували це рішення. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35