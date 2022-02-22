Туреччина засудила дії Росії щодо визнання незалежності Л/ДНР
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Туреччина засудила дії Росії через визнання так званої "незалежності" Л/ДНР та закликала поважати міжнародне право. ПРо це повідомляє МЗС Туреччини, пише УНН.
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Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України.
"Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його", - йдеться у повідомленні.
"З цієї нагоди ми наголошуємо на своїй відданості збереженню політичної єдності та територіальної цілісності України та закликаємо всі сторони використовувати здоровий глузд та повагу до міжнародного права".
Нагадаємо
В ОБСЄ засудили рішення Росії визнати окремі райони Донецької та Луганської областей України незалежними та закликали скасували це рішення.