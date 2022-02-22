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ОБСЄ закликають Росію сказувати рішення про визнання незалежності Л/ДНР

ОБСЄ закликають Росію сказувати рішення про визнання незалежності Л/ДНР

Київ • УНН

 • 98716 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. В ОБСЄ засудили рішення Росії визнати окремі райони Донецької та Луганської областей України незалежними та закликали скасували це рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт відомства.

Деталі

Діючий голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт (депутат, Швеція) та генеральний секретар Парламентської асамблеї ОБСЄ Монтелла Роберто засудили рішення Росії про визнання окремих районів Донецької та Луганської областей України незалежними.

Цитата

«Цей крок є порушенням міжнародного права та фундаментальних принципів ОБСЄ і суперечить Мінським угодам. Як і всі держави-учасниці ОБСЄ, Росія взяла на себе зобов’язання поважати суверенітет і територіальну цілісність інших. Ми закликаємо Росію негайно скасувати це рішення. Визнання лише посилить подальшу напруженість і відокремить населення, яке проживає в цих регіонах, від решти їхньої країни, України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР",

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