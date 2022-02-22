ОБСЕ призывают Рассию отменить решение о признании независимости Л / ДНР

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Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депутат, Швеция) и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Монтелла Роберто присудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми.

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«Этот шаг является нарушением международного права и фундаментальных принципов ОБСЕ и противоречит Минским соглашениям. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность других. Мы призываем Россию немедленно упразднить это решение. Признание лишь усилит дальнейшую напряженность и отделит проживающее в этих регионах население от остальной их страны, Украины», - говорится в сообщении.

Напомним

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР",