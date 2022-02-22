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15 марта, 19:03 • 89551 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124329 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114403 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108777 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99440 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95224 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОБСЕ призывают Рассию отменить решение о признании независимости Л / ДНР

ОБСЕ призывают Рассию отменить решение о признании независимости Л / ДНР

Киев • УНН

 • 98716 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменить это решение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ведомства.

Подробности

Действующий глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт (депутат, Швеция) и генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Монтелла Роберто присудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми.

Цитата

«Этот шаг является нарушением международного права и фундаментальных принципов ОБСЕ и противоречит Минским соглашениям. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательство уважать суверенитет и территориальную целостность других. Мы призываем Россию немедленно упразднить это решение. Признание лишь усилит дальнейшую напряженность и отделит проживающее в этих регионах население от остальной их страны, Украины», - говорится в сообщении.

Напомним

Президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР",

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