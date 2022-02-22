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15 марта, 19:03 • 98140 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127712 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115565 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109787 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100619 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96956 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84628 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118076 просмотра

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14 марта, 19:56 • 126896 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Турция осудила действия России по признанию независимости Л/ДНР

Турция осудила действия России по признанию независимости Л/ДНР

Киев • УНН

 • 124317 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Турция осудила действия России из-за признания так называемой "независимости" Л/ДНР и призвала уважать международное право. Об этом сообщает МИД Турции, пишет УНН.

Детали

Решение Российской Федерации о признании так называемых Донецкой и Луганской республик является нарушением Минских договоренностей, а также нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы считаем это решение России неприемлемым и отвергаем его", - говорится в сообщении.

"По этому случаю мы делаем акцент на своей приверженности сохранению политического единства и территориальной целостности Украины, и призываем все стороны использовать здравый смысл и уважение к международному праву".

Напомним

В ОБСЕ осудили решение России признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины независимыми и призвали отменили это решение.

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