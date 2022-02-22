Ердоган назвав "неприпустимим" рішення РФ про визнання "Л/ДНР", готує низку заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Туреччина вважає “неприпустимим” рішення Росії про визнання так званих "Л/ДНР". Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у вівторок під час поїздки країнами Африки, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Коментуючи указ президент РФ Володимира Путіна про визнання самопроголошених утворень зі сходу України, Ердоган зазначив, що Анкара “закликає сторони до здорового глузду та поваги до норм міжнародного права”.
Глава турецької держави наголосив, що Туреччина, як країна Чорноморського регіону, готує та реалізує низку заходів у зв’язку з напруженістю між РФ та Україною.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.
21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.
Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.