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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Зеленський провів консультації із Макроном та Шольцем і скликав засідання РНБО

Зеленський провів консультації із Макроном та Шольцем і скликав засідання РНБО

Київ • УНН

 • 132313 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський у зв'язку із заявами, які звучали на Радбезі РФ провів консультації із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також скликав засідання РНБО, передає УНН.

Цитата

"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з
Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем та скликав РНБО", - написав Зеленський у Twitter.

Додамо

Як повідомили УНН в ОП, засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться о 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін заявив, що рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Доповнення

11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання у Харкові повідомляв, що наступне засідання Ради національної безпеки та оборони буде виїзним.

Під час засідання у Харкові РНБО ввела санкції проти телеканалу “НАШ” та низки інших компаній.

Окрім цього, відомство спростувало інформацію щодо евакуації документів із Києва.

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