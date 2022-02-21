Зеленський провів консультації із Макроном та Шольцем і скликав засідання РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський у зв'язку із заявами, які звучали на Радбезі РФ провів консультації із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а також скликав засідання РНБО, передає УНН.
Цитата
"У зв'язку із заявами, які пролунали на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, провів термінові консультації з
Еммануелем Макроном і Олафом Шольцем та скликав РНБО", - написав Зеленський у Twitter.
Додамо
Як повідомили УНН в ОП, засідання Ради національної безпеки і оборони України розпочнеться о 20:00.
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Доповнення
11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання у Харкові повідомляв, що наступне засідання Ради національної безпеки та оборони буде виїзним.
Під час засідання у Харкові РНБО ввела санкції проти телеканалу “НАШ” та низки інших компаній.
Окрім цього, відомство спростувало інформацію щодо евакуації документів із Києва.