РНБО ввела санкції проти телеканалу НАШ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Рада національної безпеки та оборони під час засідання у Харкові запровадила санкції проти телеканалу НАШ на 5 років. Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.
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"Введено санкції та обмеження проти компанії "Наша Прага", проти компанії "НАШ 24", "НАШ 365" та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House", - зазначив Данілов.
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За словами секретаря РНБО санкції були запроваджені з подачі СБУ.
"Наскільки я знаю, ваша материнська структура знаходиться на Кіпрі... Санкції вводяться на підставі представлення СБУ, яке було направлено до РНБО", - зазначив Данілов.
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Ввели санкції і проти компанії "Вітрина ТВ", яка постачає послуги для заблокованих в Україні каналів.
Раніше
Напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 лютого, провів закриту нараду із секретарем РНБО Олексієм Даниловим та співробітниками Офісу президента, на якій дав вказівку знайти факти чи умови, щоб закрити телеканал "НАШ" найближчим часом.
За даними ЗМІ, президент України, незважаючи на свої передвиборчі обіцянки не втручатися у роботу журналістів, перейшов у активну фазу протистояння із телеканалом "НАШ". Після тижневої блокади офісу телеканалу націоналістами на чолі з Євгеном Карасем та Сергієм Стерненком, Зеленський вирішив закрити канал президентським підписом під рішенням РНБО.
Як повідомляли джерела, протистояння Офісу президента з телеканалом "НАШ" може бути пов'язане з можливими достроковими виборами до Верховної Ради після початку імплементації Мінських угод щодо Донбасу. На думку медіа-експертів, закриття "НАШого" практично залишить південно-східний фланг української політики без медіа-освітлення, що дасть додаткові шанси партії "Слуга народу" набрати більшу кількість голосів на Південному Сході України.