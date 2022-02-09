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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Є вказівка: телеканал "НАШ" найближчим часом можуть закрити

Є вказівка: телеканал "НАШ" найближчим часом можуть закрити

Київ • УНН

 • 26449 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Володимир Зеленський у п'ятницю, 4 лютого, провів закриту нараду із секретарем РНБО Олексієм Даниловим та співробітниками Офісу президента, на якій дав вказівку знайти факти чи умови, щоб закрити телеканал "НАШ" найближчим часом. Про це пишуть ЗМІ, а також інформацію підтверджує і джерело в ОП, передає УНН.

Деталі

За даними ЗМІ, президент України, незважаючи на свої передвиборчі обіцянки не втручатися у роботу журналістів, перейшов у активну фазу протистояння із телеканалом "НАШ". Після тижневої блокади офісу телеканалу націоналістами на чолі з Євгеном Карасем та Сергієм Стерненком, Зеленський вирішив закрити канал президентським підписом під рішенням РНБО.

Як повідомляють джерела, протистояння Офісу президента з телеканалом "НАШ" може бути пов'язане з можливими достроковими виборами до Верховної Ради після початку імплементації Мінських угод щодо Донбасу. На думку медіа-експертів, закриття "НАШого" практично залишить південно-східний фланг української політики без медіа-освітлення, що дасть додаткові шанси партії "Слуга народу" набрати більшу кількість голосів на Південному Сході України.

Додамо

У свою чергу Голова Верховної Ради та депутат від "Слуг народу" Руслан Стефанчук у понеділок 7 лютого, у коментарі журналістам заявив, що РНБО поки не розглядала запровадження санкцій проти телеканалу "НАШ".

Відзначимо, на відміну від більшості українських медіа-ресурсів, телеканал "НАШ" не належить олігархам або політикам. Телеканал "НАШ" перебуває у власності трудового колективу.

Українські Національні Новини

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