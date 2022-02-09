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Есть указание: телеканал НАШ в ближайшее время могут закрыть

Есть указание: телеканал НАШ в ближайшее время могут закрыть

Киев • УНН

 • 26446 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Владимир Зеленский в пятницу, 4 февраля, провел закрытое совещание с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и сотрудниками Офиса президента, на котором дал указание найти факты или условия, чтобы закрыть телеканал "НАШ" в ближайшее время. Об этом пишут СМИ, а также подтверждает информацию и источник в ОП, передает УНН.

Детали

СМИ отмечают, что президент Украины, несмотря на свои предвыборные обещания не вмешиваться в работу журналистов, перешел в активную фазу противостояния с телеканалом "НАШ". После недельной блокады офиса телеканала националистами во главе с Евгением Карасем и Сергеем Стерненко, Зеленский решил закрыть канал президентской подписью под решением СНБО.

Как сообщают разные источники, противостояние Офиса Президента с телеканалом "НАШ" может быть связано с возможными досрочными выборами в Верховную Раду, после начала имплементации Минских соглашений по Донбассу. По мнению медиа-экспертов, закрытия "НАШего" практически оставит юго-восточный фланг украинской политики без медиа-освещения, что даст дополнительные шансы партии "Слуга народа" набрать большее количество голосов на Юго-Востоке Украины.

Добавим

В свою очередь Глава Верховной Рады и депутат от "Слуг народа" Руслан Стефанчук в понедельник 7 февраля, в комментарии журналистам заявил, что СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала "НАШ".

Отметим, что в отличие от большинства украинских медиа-ресурсов, телеканал "НАШ" не принадлежит олигархам или политикам. Телеканал "НАШ" находится в собственности трудового коллектива.

Украинские Национальные Новости

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