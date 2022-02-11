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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 49855 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Наступне засідання РНБО теж буде виїзним - Данілов

Наступне засідання РНБО теж буде виїзним - Данілов

Київ • УНН

 • 20112 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Наступне засідання Ради національної безпеки та оборони буде виїзним. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання у Харкові, Президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не тільки в Києві, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Президент доручив, що наступне засідання теж буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не тільки в Києві", - заявив Данілов.

Деталі

Секретар РНБО зазначив, що засідання проводитимуть по регіонах задля спільної праці з місцевими владами над виникаючими питаннями.

Додамо

Під час засідання у Харкові РНБО ввела санкції проти телеканалу “НАШ” та низки інших компаній.

Окрім цього, відомство спростувало інформацію щодо евакуації документів із Києва.

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