Наступне засідання РНБО теж буде виїзним - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Наступне засідання Ради національної безпеки та оборони буде виїзним. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання у Харкові, Президент України Володимир Зеленський доручив проводити зустрічі не тільки в Києві, повідомляє кореспондент УНН.
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"Президент доручив, що наступне засідання теж буде виїзне. Президент запропонував, щоб засідання РНБО проводилося не тільки в Києві", - заявив Данілов.
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Секретар РНБО зазначив, що засідання проводитимуть по регіонах задля спільної праці з місцевими владами над виникаючими питаннями.
Додамо
Під час засідання у Харкові РНБО ввела санкції проти телеканалу “НАШ” та низки інших компаній.
Окрім цього, відомство спростувало інформацію щодо евакуації документів із Києва.