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15 марта, 19:03 • 100980 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130552 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101156 просмотра

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Следующее заседание СНБО тоже будет выездным - Данилов

Следующее заседание СНБО тоже будет выездным - Данилов

Киев • УНН

 • 20107 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Следующее заседание Совета национальной безопасности и обороны будет выездным. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга по итогам заседания в Харькове, Президент Украины Владимир Зеленский поручил проводить встречи не только в Киеве, сообщает корреспондентУНН.

Цитата

"Президент поручил, что следующее заседание тоже будет выездное. Президент предложил, чтобы заседание СНБО проводилось не только в Киеве", - заявил Данилов.

Детали

Секретарь СНБО отметил, что заседания будут проводить по регионам для совместной работы с местными властями над возникающими вопросами.

Добавим

Во время заседания в Харькове СНБО ввел санкции против телеканала “НАШ” и ряда других компаний.

Кроме этого, ведомство опровергло информацию об эвакуации документов из Киева.

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