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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Поки підстав немає: Данілов спростував інформацію про евакуацію документів із Києва

Поки підстав немає: Данілов спростував інформацію про евакуацію документів із Києва

Київ • УНН

 • 21757 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що на сьогодні немає підстав для евакуації документів із Києва. Про це він заявив під час брифінгу за підсумками засідання у Харкові, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Хочу сказати, що всі установи, які працюють на території нашої країни, - працюють згідно тих регламентів, які є для тих та інших часів буття нашої країни. На сьогодні ми не бачимо підстав вивозити та евакуювати документи”, - заявив він.

Деталі

Данілов наголосив, що у випадку, якщо з’являться такі підстави - відповідні структури працюватимуть у відповідному напрямку.

Додамо

Данілов також повідомив, що Рада національної безпеки та оборони під час засідання у Харкові запровадила санкції проти телеканалу НАШ на 5 років.

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