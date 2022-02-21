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Путін заявив, що рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Путін заявив, що рішення щодо визнання "ЛНР" і "ДНР" буде ухвалено сьогодні

Київ • УНН

 • 226021 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Рішення про визнання незалежності самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" буде ухвалено сьогодні. Про це під час розширеного засідання Ради безпеки заявив президент РФ Володимир Путін, передає УНН.

Цитата

“Я вашу думку почув, рішення про визнання республік Донбасу буде ухвалено сьогодні”, — завершив засідання Радбезу РФ президент.

Додамо

У Москві 21 лютого відбулося засідання Ради безпеки на чолі із президентом Росії Володимиром Путіним. На порядку денному було питання визнання самопроголошених республік Донбасу.

Раніше

Ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.

Пізніше Путін заявив, що Радбез Російської Федерації на засіданні сьогодні має "визначити подальші кроки" щодо питання "визнання" так званих "ДНР" та "ЛНР". 

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Контекст

Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.

У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.

Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.

Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.

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