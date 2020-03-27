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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58419 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67838 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81469 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79988 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102604 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84454 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105794 просмотра

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4 марта, 15:53 • 130869 просмотра

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В Украину из Таиланда сегодня возвращаются 140 человек

В Украину из Таиланда сегодня возвращаются 140 человек

Киев  •  УНН

 • 11458 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украину из Таиланда сегодня спецрейсом возвращаются 140 украинцев, прорабатывается возможность осуществления еще двух уже запланированных спецрейсов из этой страны. Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде в Facebook, передает УНН.

"Утром 27 марта с Таиланда спецрейсом Катарских авиалиний из Бангкока в Доху вылетело 140 граждан Украины. Уже сегодня вечером они прибудут на Родину спецрейсом авиакомпании "СкайАп" по маршруту Доха-Киев", - сообщили в диппредставительстве.

При этом в посольстве выразили сожаление по поводу того, "что такой уникальной возможностью вернуться домой воспользовались лишь 140 из более 300 граждан, имеющих обратные билеты Катарских авиалиний, ведь других таких спецрейсов не будет".

"В связи с ожидаемым закрытием Украиной до конца пятницы 27 марта государственной границы и прекращением всех пассажирских перевозок посольство совместно с МИД Украины прорабатывают возможность осуществления уже запланированных спецрейсов из Таиланда в Украину, а именно: чартерного рейса авиакомпании "Azur Air Ukraine" с острова Пхукет в город Киев 28 марта; спецрейса МАУ PS1172 по маршруту Бангкок-Киев 29 марта", - добавили в диппредставительстве.

Ранее украинцев предупредили о новых правилах въезда в Таиланд.

Украинские Национальные Новости

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