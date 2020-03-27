В Украину из Таиланда сегодня возвращаются 140 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украину из Таиланда сегодня спецрейсом возвращаются 140 украинцев, прорабатывается возможность осуществления еще двух уже запланированных спецрейсов из этой страны. Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде в Facebook, передает УНН.
"Утром 27 марта с Таиланда спецрейсом Катарских авиалиний из Бангкока в Доху вылетело 140 граждан Украины. Уже сегодня вечером они прибудут на Родину спецрейсом авиакомпании "СкайАп" по маршруту Доха-Киев", - сообщили в диппредставительстве.
При этом в посольстве выразили сожаление по поводу того, "что такой уникальной возможностью вернуться домой воспользовались лишь 140 из более 300 граждан, имеющих обратные билеты Катарских авиалиний, ведь других таких спецрейсов не будет".
"В связи с ожидаемым закрытием Украиной до конца пятницы 27 марта государственной границы и прекращением всех пассажирских перевозок посольство совместно с МИД Украины прорабатывают возможность осуществления уже запланированных спецрейсов из Таиланда в Украину, а именно: чартерного рейса авиакомпании "Azur Air Ukraine" с острова Пхукет в город Киев 28 марта; спецрейса МАУ PS1172 по маршруту Бангкок-Киев 29 марта", - добавили в диппредставительстве.
Ранее украинцев предупредили о новых правилах въезда в Таиланд.