В Украину из Таиланда сегодня возвращаются 140 человек

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Украину из Таиланда сегодня спецрейсом возвращаются 140 украинцев, прорабатывается возможность осуществления еще двух уже запланированных спецрейсов из этой страны. Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде в Facebook, передает УНН.