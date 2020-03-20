Українців попередили про нові правила в'їзду до Таїланду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В‘їзд до Королівства Таїланд шляхом авіасполучення з 22 березня відбувається за новими правилами. Про це повідомляє посольство України в Таїланді, передає УНН.
Так, починаючи з 00:00 22 березня 2020 року за тайським часом усі іноземці, у т.ч. громадяни України, при посадці на рейс до Королівства Таїланд мають обов‘язково надати:
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- медичну довідку про те, що вони не становлять ризику бути інфікованим коронавірусом (“pose no risk of being infected by the Coronavirus Disease (COVID-19)”), видану не більше ніж за 72 години до дати вильоту;
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- страховий поліс на суму щонайменше 100 тис. дол. США, який має покривати також захворювання на коронавірус.
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Повідомляється, що без пред’явлення таких документів у посадці на рейс буде відмовлено.
До цього часу такі вимоги пред‘являлися лише до іноземців, які прибували з чи мали історію перебування за останні 14 днів у країнах/територіях епіцентру поширення вірусу (КНР (+Гонконг і Макао), Південна Корея, Італія та Іран), а також країнах з локальною передачею коронавірусу (Франція, Іспанія, США, Швейцарія, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Японія, Німеччина).
Інформація щодо застосування таких вимог на наземних пунктах пропуску на територію Королівства Таїланд наразі відсутня.
Нагадаємо, в умовах поширення світом кронавірусу за останні п’ять днів до України повернули понад 50 тис. громадян.