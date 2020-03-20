Українців попередили про нові правила в'їзду до Таїланду

ukru
20 березня, 16:58 • 79850 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 152616 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 248955 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250831 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 249121 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231608 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 201030 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185899 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146149 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150233 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 22906 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 37120 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 16166 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 36359 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 25442 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 248957 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250833 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 249121 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231608 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 201030 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79960 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27892 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140419 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153997 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113342 перегляди
Актуальне
Українців попередили про нові правила в'їзду до Таїланду

Українців попередили про нові правила в'їзду до Таїланду

Київ • УНН

 • 22581 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В‘їзд до Королівства Таїланд шляхом авіасполучення з 22 березня відбувається за новими правилами. Про це повідомляє посольство України в Таїланді, передає УНН.

Так, починаючи з 00:00 22 березня 2020 року за тайським часом усі іноземці, у т.ч. громадяни України, при посадці на рейс до Королівства Таїланд мають обов‘язково надати:

  • медичну довідку про те, що вони не становлять ризику бути інфікованим коронавірусом (“pose no risk of being infected by the Coronavirus Disease (COVID-19)”), видану не більше ніж за 72 години до дати вильоту;
  • страховий поліс на суму щонайменше 100 тис. дол. США, який має покривати також захворювання на коронавірус.

Повідомляється, що без пред’явлення таких документів у посадці на рейс буде відмовлено.

До цього часу такі вимоги пред‘являлися лише до іноземців, які прибували з чи мали історію перебування за останні 14 днів у країнах/територіях епіцентру поширення вірусу (КНР (+Гонконг і Макао), Південна Корея, Італія та Іран), а також країнах з локальною передачею коронавірусу (Франція, Іспанія, США, Швейцарія, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Японія, Німеччина).

Інформація щодо застосування таких вимог на наземних пунктах пропуску на територію Королівства Таїланд наразі відсутня.

Нагадаємо, в умовах поширення світом кронавірусу за останні п’ять днів до України повернули понад 50 тис. громадян.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71