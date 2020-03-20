За останні п’ять днів до України повернули понад 50 тис. громадян: скільки рейсів заплановано ще
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україну повернули понад 50 тисяч громадян, заплановано ще 42 авіарейси, домовлено про взаємну евакуацію з Канадою, а також транзитні коридори та потяги з рядом європейських країн. Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"За останні 5 днів ми повернули більше 50 тисяч українців. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців. Вчора я мав розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ми домовились про взаємну евакуацію українців з Канади та канадців з України. Тих, хто цього потребує", - повідомив Зеленський.
Він також зазначив, що з Угорщиною та Польщею домовились про транзитні коридори, через які українці зможуть повернутись додому.
Також сьогодні з Перемишля вирушать п’ять потягів, які доставлять в Україну близько 3 тисяч громадян, а на завтра запланований потяг, який поверне українців з Литви та Латвії.
Нагадаємо, що на карантині за кордоном перебувають 38 українців.