МЗС: на карантині за кордоном перебувають 38 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Станом на 23:30 19 березня через епідемію коронавірусу за кордоном зараз перебувають 38 громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Найбільше українців на карантині зафіксовано у Бразилії - 16 осіб. 7 - у Німеччині, 3 - в Об'єднаних Арабських Еміратах. По 2 - у Молдові, Великій Британії та В'єтнамі.
Ще по одному українцю перебувають у Китаї, в Австралії і на Кубі.
13 громадян України проходять лікування за кордоном: Німеччина (4), Домініканська Республіка (4), Італія (2), Польща (2), ОАЕ (1).
5 українців уже одужали: 4 - в Японії та одна особа - в Італії.
23955 громадян уже повернулися до України протягом останніх днів.
Нагадаємо, у Чернівцях зафіксовано п'ять нових випадків COVID-19, загалом по Україні - 26.